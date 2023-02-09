«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن الحية ومخزون اللحوم يكفي 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 3 أشهر وجاري إبرام التعاقدات اللازمة.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته، ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز»: «الزيت كان أحد المعضلات الرئيسية، حيث نستورد 97% من الزيوت النباتية، فتم وضع خطة لزراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد الشمس لتقليل الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، وتم اعتماد تطوير مصانع الزيوت وجاري الطرح لهذا الموضوع، ولدينا مخزون من الزيت يكفي 4.9 شهر».

وأضاف: «بالنسبة للّحوم الحية، فإن التعاقدات مع الشركة المصرية السودانية مستمرة، ولدينا مخزون يكفي 6 أشهر ويتم استيراد اللحوم المجمدة من السودان، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمجمدة ولكن هناك بعض التقلبات في الأسعار، ولدينا احتياطي 4 أشهر من الدواجن المجمدة».

وواصل: «بناء على توجيهات الرئيس السيسي واستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، لدينا احتياطي استراتيجي آمن واستطاعت مصر أن تجابه كل الازمات التي حدثت في العالم وأثرت على جميع الدول ولكن لم يحدث نقص في السلع الأساسية».