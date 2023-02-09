عاجل.. مصر تدخل موسوعة جينيس في توزيع الوجبات المدرسية (صور)

تنشر «الوطن»، أول صورة لحصول مصر على الرقم القياسي العالمي في أكبر عدد وجبات مدرسية تم توزيعه خلال عام، والذي تحقق بفضل تعاون الجهات المسؤولة في الدولة عن منظومة التغذية المدرسية، وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلا في المدينة الصناعية «سايلو فودز»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان ممثلاً في المعهد القومي للتغذية.

نص شهادة أكبر عدد وجبات مدرسية

وذكرت موسوعة جينيس العالمية، في «الشهادة»: «يشهد هذا الدرع التذكاري بتحقيق لقب جينيس للأرقام القياسية، لأكثر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم تسليمها خلال عام، والذي حققه سايلو فودز للصناعات الغذائية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2022».

600 مليون وجبة

كان اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أعلن إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية من شركة «سايلو فودز» خلال العام الدراسي المنصرم، وهي الفترة التي حصلت «سايلو فودز» على جائزة موسوعة جينيس فيها.

افتتاح رئاسي للمرحلة الثانية من سايلو فودز

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاليًا المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وتضم افتتاح مصانع «الألبان والجبن، والحلاوة والطحينة، والبسكوت للوجبات المدرسية، والمذيبات»، وكذلك مجمع للطباعة، ومعمل مركزي.