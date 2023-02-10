هل تفقد الزوجة الشقة في حالة الخلع؟.. محام يجيب 

تتساءل بعض السيدات في حالة التفكير في الإنفصال وإنهاء حياتها الزوجية، عن أحقيتها في منزل الزوجية بعد الخلع في القانون، وهل في هذه الحالة ستفقده وتحرم منه بعد طلاقها خلعًا، وخلال هذا التقرير سيجيب علي حموده المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، على الأسئلة التي تدور في عقول الزوجات، وكيف يواجه القانون هذه القضية.

المنزل من حق الزوجة حال كانت حاضنة

أجاب المحامي، بإن منزل الزوجية لا له علاقه في الانفصال بالطلاق والخلع، ففي حالة كانت السيدة لديها صغار من الزوج وحاضنة فتكون الشقة من حقها، حتى وإن إنفصلت بدعوى الخلع، ولا يؤثر الطلاق بالخلع على منزل الزوجية، موضحًا أن في هذه الحالة الذي يتأثر على حقوق الزوجة.

الخلع لا يؤثر على حقوق الصغار

وأضاف «حمودة»، أن الخلع لا يؤثر على حقوق الصغار من النفقة فمن حق الزوجة الحصول على نفقة الصغار من الزوج «أبيهم»، ولا تتأثر السيدة من الخلع على حقها في قائمة المنقولات الخاصة بها حال الطلاق، بل يكون من حقها الكامل أن تحصل على كافة منقولاتها الخاصه بها، في حالة الطلاق بدعوى الخلع.

الخلع لا يؤثر على مسكن الزوجية حال وجود صغار

وأشار المحامي أن في حالة الطلاق بالخلع لا يتأثر حق الزوجة، في مسكن الزوجية حال كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بها.