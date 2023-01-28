تأجيل دعوى اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء لـ25 مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين؛ للمطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية لجلسة 25 مارس المقبل.

31 حالة وفاة في 2021

وذكرت الدعوى، أنَّ النقابة العامة لـ الأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، نحو 31 حالة وفاة لأعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد المتوفين من الأطباء خلال الموجة الثانية من الجائحة؛ إذ يتراوح العدد اليومي للمتوفين الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 أشخاص.

كما أكّدت نقابة التمريض، أنَّ عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة موجودين في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية؛ سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.

وفيات كورونا من التمريض

وحسب آخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض، وصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى أكثر من 270 ممرضًا.