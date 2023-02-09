نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط خلال ساعات

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بمراكز وقرى محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية المقرر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لها، من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال الساعات القليلة المقبلة.

الانتهاء من أعمال التصحيح والإعلان خلال ساعات

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، في تصريحات لـ«الوطن» إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يتم حاليا مراجعتها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح تمهيدا لعرضها علي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واعتمادها رسميا خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن سبب تأخر إعلان النتيجة للتمهل والتأني في عملية التصحيح والرصد حتى يحصل كل طالب على درجاته كاملة في ظل الأعداد الكبيرة للطلاب التي تصل إلى 80 ألف طالب.

موقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بعد اعتمادها من قبل المحافظ رسميا خلال الساعات المقبلة ومن ثم إتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لمحافظة أسيوط من هنا ثم الحصول على النتيجة بالاسم في اليوم التالي لإعلان النتيجة من الإدارة التعليمية أو المدرسة التابع لها الطالب دون تحمل أي أعباء.