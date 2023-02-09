وزير التموين: «سايلو فودز» إضافة حقيقة للقدرات الصناعية والإنتاجية بمصر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع «سايلو فودز» يمثل إضافة حقيقة للقدرات الصناعية والإنتاجية بمصر، فضلا عن كونه نموذجا حقيقيا يحتذى به في مفهوم تكامل الصناعة والجودة والكفاءة.

أضاف الوزير: «القمح بيجي في صوامع ويتم الحفاظ عليه بأعلى جودة، حتى يدخل المطحن المزود بأفضل الآلات والمعدات والدقة، فيخرج عنه دقيق جيد للغاية، يتم توزيعه أوتوماتيكيا على خطوط الإنتاج سواء خط إنتاج البسكويت أو المكرونة أو المخبوزات، ثم الانتقال لمرحلة التغليف والتعبئة والتخزين والتوزيع».

تابع وزير التموين، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز»: «كل العمليات تتم بجودة عالية دون تدخل العنصر البشري»، موضحًا: «توجه الرئيس السيسي بعمل المرحلة الثالثة قها وإدفينا تمثل جزءً متكاملا مع هذا المجمع العظيم الذي يمثل أكبر مجمع للصناعات الغذائية على مستوى الإقليم، وأن المجمع سيتيح التصدير في المستقبل حتى نقلل من الفجوة الدولارية المتواجدة».

وأكد «المصيلحي»: «النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي توفير المنتجات الأساسية للمواطن المصري، كالمكرونة والخبز والجبن وغيرهم، ولكي نقدر قيمة الشيء نفترض عدم وجوده».

أشار إلى أن هذا المجمع ينتج وجبة غذائية آمنة وجيدة من ناحية القيمة الغذائية، وأنه لابد من وجود حوكمة وضوابط لعمل المنظومة: «المصنع ينتج أكثر 40 نوعا من البسكويت التي تناسب جميع الأعمار ولها قيمة غذائية كبيرة ومنضبط من كل نواحي سلامة الغذاء، وأن صناعة البسكويت ليست بسيطة كما يعتقد البعض».