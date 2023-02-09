التموين: زيادة السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية لـ3.4 مليون طن هذا العام

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ استراتجية توفير السلع الأساسية تعتمد على 3 محاور أهمها تدبير التمويل اللازم، مشيرًا إلى توجيه القيادة السياسية في عام 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر، ومن ثمّ كان لا بد من الحفاظ على مستوى أمن من السلع الاستراتيجية في مصر وكذلك ضبط وحوكمة منظومة التوزيع.

وأضاف وزير التموين، أنّ هذا ما كان يمكن أن يحدث إلا بمشرووعات عملاقة منها مشروع الصوامع الذي تم زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن 2014 إلى 3.4 مليون طن هذا العام، وتم اعتماد المرحلة الثانية من ذلك، وثم يتم خلال العام المقبل إضافة 600 ألف طن حتى نصل إلى 4 ملايين طن سعات تخزينية.

وتابع: «تم إضافة سعات تخزينية لمستودعات الزيوت التي كان لها أهمية كبرى في امتصاص الكثير من الصدمات نظرًا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت»، لافتًا إلى أنّه بالنسبة لمنظومة وحوكمة منظومة التوزيع».