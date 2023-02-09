الشروط والأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023.. التقدير مقبول

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، الشروط والأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023، للتعاقد مع معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقديم يبدأ في مسابقة 30 ألف معلم 2023 من يوم 23 فبراير 2023، الكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد من اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة واجتياز التدريب المقرر.

الشروط والأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط والأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023 وهي كالتالي:-

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ مقداره 24 جنيها.

الأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023

وبالنسبة للأوراق المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2023، فهي «الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية، ولرقم القومي وجه ثاني سارية، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم، إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.