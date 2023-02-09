المئات يحتفلون بعيد الأنبا بولا «أول السواح» في بني سويف

احتفل دير الأنبا بولا بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف بعيد القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح، حيث ترأس صلاة القداس الأول بكنيسة الدير القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل الدير، والقمص إسطفانوس الأنبا بولا والقمص يونان الأنبا بولا وعدد من آباء الدير.

وترأس القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس بناصر في محافظة بني سويف ومجمع رهبان دير الأنبا أنطونيوس القداس الثاني بحضور محبي القديس العظيم الأنبا بولا.

وأكد القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر، على أن هناك تقليدا متبعا منذ زمن كبير بحيث يصلي رهبان دير الأنبا أنطونيوس عيد القديس الأنبا بولا ويصلي رهبان دير الأنبا بولا قداس عيد القديس الأنبا انطونيوس.

القديس الأنبا بولا.. ترك ثروته وتعبد في الصحراء أكثر من 80 عاما

وتابع لـ«الوطن»: «القديس العظيم الأنبا بولا وهو ما يعرف في الكنيسة بأول السواح في العالم حيث ولد سنة 228 ميلادية بمحافظة الإسكندرية من أب ذي ثروة وله أخ وحيد هو بطرس، وتنيح القديس عام 343 ميلاديًا عن عمر يناهز 115 عامًا قضى منها أكثر من 80 عاما في الصحراء بمفرده بعد أن ترك ثروته».

معجزات القديس الأنبا بولا

وأضاف: «يعيد للقديس يوم 2 أمشير من كل عام، وقد حدثت من القديس العظيم الأنبا بولا معجزات كثيرة حيث إن طعامه يوميًا كان نصف قطعة من الخبز يرسلها له الرب عن طريق غراب، والقول الوحيد الذي تركه لنا من يهرب من الضيقة يهرب من الله».