تراجع سعر السمك بمحافظات الدلتا اليوم الأربعاء.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيها

شهد سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا، تراجعا في بعض الأنواع ما بين جنيهين وحتى 4 جنيهات لكل كيلو، سواء من أنواع السمك البحرية أو النيلية، وذلك طبقا لحركة البيع والشراء، التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا، وذلك وفقا لحركة التداول التي أجريت صباح اليوم بها.

تراجع سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا

وكشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا، قد شهد تراجعا جيد لبعض أنواع الأسماك اليوم الأربعاء، بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين بالنفع، إذ سجلت أسعارها اليوم الأربعاء التالي:

سعر السمك البلطي، يبدأ من 30 حتى 42 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك البوري «الطوبار»، يبدأ من 48 حتى 70 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا، يبدأ من 43 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض بـ59 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري، يبدأ من 48 حتى 89 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو مباع.

سعر السمك البليمي بـ42 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك» بـ33 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء بـ20 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن بـ17 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر بـ88 جنيها للكيلو من الحجم الصغير، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كيلو.

سعر الجمبري بـ287 جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت بـ100 جنيه للكيلو.

سعر أسماك القاروص بـ157 جنيها، وسط تراجع بواقع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا الأربعاء

سعر سمك موسى، 100 جنيه للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 73 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 152 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كيلو مباع.

سعر السردين، 52 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر الثعابين السمكية يبدأ من 145 حتى 154 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار، 166 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 65 جنيها للكيلو.