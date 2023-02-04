سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم.. «البليمي» بـ45 والبلطي بـ35 جنيها

سجل سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم، تراجعًا للبعض منها بواقع بضعة جنيهات لكل كيلو مباع سواء للأسماك البحرية أو النيلية، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

سعر السمك في محافظات الدلتا اليوم

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن السمك في محافظات الدلتا اليوم، شهد عمليات بيع كبيرة خاصة أسماك البلطي والبوري، وكذلك في أصناف الجمبري، والكابوريا، إذ سجلت أسعارها التالي:

- البلطي بـ35 جنيهًا ويصل لـ44 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

- البوري «الطوبار» بـ52 جنيهًا و72 جنيهًا للكيلو من الحجم الكبير.

- الكابوريا بـ46 جنيهًا للكيلو.

- البياض بـ57 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

- البوري بين 53 و76 جنيهًا للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

- البليمي بـ45 جنيهًا للكيلو.

- المبروك بـ31 جنيهًا للكيلو.

- القراميط البيضاء بـ22 جنيهًا.

- القراميط ذات اللون الداكن بـ19 جنيهًا.

- الجمبري الأحمر بـ92 جنيها للكيلو من الحجم الصغير.

- الجمبري ذو الحجم الكبير بـ295 جنيهًا للكيلو.

- كيلو اللوت بـ 102 جنيه.

- أسماك القاروص بـ155 جنيهًا، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كيلو.

الأسماك متوفرة بكميات كبيرة

وأشار «كرم» إلى أن السمك اليوم، متوفر بكميات كبيرة بما يغطي حاجة الاستهلاك المحلي، وجاءت أسعار بعض أصناف الأسماك كما يلي:

- موسى بـ103 جنيهات للكيلو.

- الدنيس بـ76 جنيهًا للكيلو.

- الحبار بـ153 جنيهًا للكيلو.

- السردين بـ55 جنيهًا للكيلو.

- الثعابين السمكية بين 143 و153 جنيهًا للكيلو.

- الوقار بـ170 جنيهًا للكيلو.

- البربوني بـ67 جنيهًا للكيلو.ً