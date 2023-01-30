سعر السمك البوري والجمبري والفيليه وقشر البياض في الأسواق اليوم

نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، سعر السمك البوري، وبقية الأصناف المختلفة، لمحبي المأكولات البحرية نظرا إلى فوائدها المتعددة للجسم حيث ينصح الأطباء بتناولها بشكل منتظم.

وفي السطور التالية، نعرض سعر السمك البوري والبلطي والسردين والوقار والدنيس اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023

سعر السمك البوري

وجاء سعر السمك البوري اليوم، وفقا لما كشفه سوق العبور كما يلي:

سمك البوري 1 تراوح سعره من 65 إلى 81 جنيها.

البوري 2 من سعر 40 إلى سعر 60 جنيها.

وتراوح سعر السمك البلطي 1 من 42 لـ48 جنيها.

وسجل سعر السمك البلطي 2 من 39 لـ41 جنيها.

وبلغ سعر سمك البلطي الأسواني من 20 لـ45 جنيها.

بلغ سعر سمك فليه بلطي من 30 لـ170 جنيها وفق جودته.

ويتراوح سعر قشر بياض من 60 لـ110.

كما يتراوح سعر سمك بياض أملس من سعر 60 لـ100جنيه.

ويتراوح سعر مكرونة خليجي من سعر 42 لـ62 جنيها.

يتراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 110 إلى 200 جنيه.

كابوريا من 26 لـ80 جنيها.

دنيس من 100 لـ160 جنيها.

ويصل سعر جمبري جامبو من 380 لـ460 جنيها.

وبلغ سعر جمبري 2 من سعر 180 إلى 260 جنيها.