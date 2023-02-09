الفائز بجائزة «المحفظ المثالي»: سعيد بتكريمي والدولة تهتم بحملة القرآن

أعرب الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبدالله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والفائز بجائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، عن بالغ سعادته بتكريمه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ليلة أمس، في أجواء احتفالية رائعة، ومنحه جائزة قدرها 150 ألف جنيه، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، وشهادة تقدير.

الفرع الثامن «المحفظ المثالي» مستحدث لأول مرة

وقال «عبدالله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فوزه بـ«المحفظ المثالي»، الذي تم استحداثه في المسابقة لأول مرة، هو تكريم من الله عز وجل لمسيرته القرآنية في تحفيظ كتاب الله لأكثر من 32 عاماً.

يستعد للمشاركة في المسابقات المقبلة

وعبّر «عبدالله»، عن خالص فرحته بإشادة أهل محافظة كفر الشيخ ومركز بيلا مسقط رأسه به، وفرحة زملائه من العاملين في وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف كفر الشيخ، بفوزه في المسابقة، فضلاً عن فرحة أولاده وأهله به، موضحاً أنه يسعي لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل الدولية، مع استعداده للمشاركة في المسابقات القادمة، وحصد مراكز متقدمة.

وأكد «عبدالله»، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هي دلالة واضحة على مدى اهتمام جمهورية مصر العربية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقرآن الكريم، وبحملة القرآن الكريم، وبتكريم حفظة القرآن الكريم، وبإنزالهم المنزلة الكريمة اللائقة بهم.

«عبدالله» يوجه الشكر لوزير الأوقاف

ووجَّه «عبد الله»، الشكر إلى وزارة الأوقاف المصرية والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تلك الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها وقائدها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه.

من هو الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله؟

جدير بالذكر، أن الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، من مواليد عام 1973، بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، تخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2003، ونال درجة الدكتوراه عام 2006، في ذات التخصص.

تكريم الفائزين في المسابقة

وكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الأربعاء، الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي عُقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة، ومن بينهم الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والفائز بجائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن «المحفظ المثالي»، في المسابقة.

عدد المشاركين في المسابقة العالمية

وشارك في المسابقة التي أُقيمت خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2023، على ضفاف النيل 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي «مصر، وتشاد، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان»، بجوائز تتجاوز الـ2 مليون جنيه.