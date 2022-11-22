بعد فوزه بجائزة المحفظ المثالي.. مصطفى محمد: سأظل فخورا باللقب طيلة حياتي

أعرب الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن محافظة كفر الشيخ، عن سعادته بفوزه بجائزة المحفظ المثالي على مستوي الجمهورية لعام 2022، وقدرها 100 ألف جنيه، متقدما بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مسابقة المحفظ المثالي

وقال «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسابقة المحفظ المثالي هي أحد فروع المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، لافتاً أنه خاض اختبار المسابقة حوالي 7 مرات، 4 مرات في مديرية أوقاف كفر الشيخ، و3 مرات في ديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، وكانت الاختبارات تحريرية وشفوية.

وأضاف «عبد الله»، أنه لم يكُن يتوقع الفوز بجائزة المحفظ المثالي، خاصة أنه يتم إطلاقها لأول مرة وتقدم لها المئات من الأئمة والمحفظين، متابعا: «تم اختبارنا علي يد مجموعة من المُحكمين الدوليين، وتمت التصفية حتى وصل عدد المتسابقين إلى 8، وتم إعلان فوزي بجائزة المحفظ المثالي على مستوى الجمهورية».

تخرج على يديه المئات من حفظة كتاب الله

وأكد «عبد الله» أنه تخرج على يديه المئات من حفظة كتاب الله الذين أصبحوا في أماكن مرموقة الآن: «على مدار 33 عاماً حفظ القرآن الكريم على يدي المئات من البنين والبنات، منهم من أصبح طبيبا ومهندسا أو أستاذا في الجامعة، وافتخر بذلك، فضلاً عن حصول الكثير منهم على إجازات بأكثر من 5 قراءات للقرآن الكريم».

وتابع: «المسابقة جُهد مشكور من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي أُشهد الله عز وجل أنه لولا وجوده على رأس هذه الوزارة ما كان أمثالنا في هذا المكان، فمنذ أن تولى الوزارة فهو مثال للشفافية والمصداقية، وكل شخص يحصل على حقه والمكانة التي يستحقها في عهده، وكُنا في الماضي مهملين والآن أصبحنا مكرمين، والله ما تُسعدني قيمة الجائزة قلّت أو كثُرت بقدر ما يعنيني أن أُكرم معنويا بهذا اللقب العظيم الذي سأظل أفخر به طيلة حياتي، وهو لقب المحفظ المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2022م».

«عبد الله» يتقدم بالشكر إلى الرئيس السيسي

وتقدم «عبد الله» بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اهتمامهما الكبير بإحياء دولة التلاوة، مع ما تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة من الاهتمام الشديد بالقرآن وأهله من خلال إنشاء المدارس القرآنية، والبرامج التثقيفية للأطفال، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة، وغيرها من الأنشطة.

من جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن مركز بيلا، وذلك لفوزه بجائزة وزارة الأوقاف للمحفظ المثالي لعام 2022م على مستوى الجمهورية، متمنيا له التوفيق.

وأشاد المحافظ باهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم، وإكرام حفظته، متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده الملموسة في تشجيع الأئمة والمحفظين في ربوع الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، من مواليد عام 1973، بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، تخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن عام 2003، ونال درجة الدكتوراه عام 2006، في ذات التخصص.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن فوز الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، بجائزة المحفظ المثالي لهذا العام 2022، وقدرها 100 ألف جنيه، متمنياً له التوفيق.