إجازة 3 أيام وتعليق الدراسة في كردستان بسبب الزلزال

كشفت حكومة إقليم كردستان في العراق عن تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع بالمنطقة، وتسبب في أضرار جسيمة بحسب وسائل إعلام عراقية.

إجازة في إقليم كردستان بسبب الزلزال

ويعيش الأكراد في 4 دول وهي سوريا وتركيا وإيران والعراق ويطالبون بإقامة دولة مستقلة لهم، ولكن ترفض الدول الأربعة هذا الأمر، وتأثر إقليم كردستان العراق بالزلزال الذي وقع في تركيا، وتم تعليق الدراسة والعمل في البلاد لمدة 3 أيام.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل عبر بيان أن الحكومة قررا إعطاء أجازات في أيام السابع والثامن والتاسع من فبراير 2023.

توقع حدوث الزلزال

يشار إلى أن باحث هولندي توقع الزلزال الجمعة الماضية قبل 3 أيام من وقوع الزلزال وأشار إلى احتمالية كبيرة أن يقع الزلزال يوم الاثنين 6 فبراير بحسب الدراسات، وهذا ما حدث بالفعل مخلفا حتى الآن 12360 قتيل في تركيا وسوريا وسط مساعدات دولية بالمواد الطبية والأغذية والإغاثية في ظل انهيار في البنية التحتية في الدولتين واتصال زعماء العالم برؤساء تركيا وسوريا.