عضو مجلس الشعب السوري: الزلزال شرد 293 ألف نسمة

قالت منال الشيخ أمين عضو مجلس الشعب السوري، إنّ بلادها تعرضت فجر يوم الاثنين، لزلزال مدمر هو الأعنف منذ 100 عام، بحسب ما رصدته الوكالات المتخصصة في الزلازل، وهو ما خلف عددا كبيرًا من الضحايا، بواقع 1262 ضحية إلى الآن وهي ليست حصيلة ليست نهائية.

الشيخ: مازال هناك علميات لرفع الأنقاض

وأضافت «الشيخ»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الزلزال أيضا خلّف 1282 مصابًا في حصيلة غير نهائية، وهي قابلة للزيادة، باعتبار أن عمليات البحث عن مصابين وناجين مازالت مستمرة.

وتابعت، أن الزلزال شرّد 293 ألف نسمة من مساكنهم، وهم الآن في مراكز الإيواء التي أعدتها الدولة، ومن الساعات والدقائق الأولى للزلزال الذي تعرضت له سوريا اجتمع الرئيس بشار الأسد بالحكومة ووجه بوضع كل إمكانيات الدولة من اجل هذا المصاب الكبير.

وأشارت، إلى أنّ هناك عددا من الدول التي قدمت المساعدات لبلادها مثل مصر.