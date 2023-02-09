تدريب مجاني لنشء كفر الشيخ في تصميم وتنفيذ الملابس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، إتاحة تدريب مجاني ضمن فعاليات البرنامج القومي «إطلالة»، للطلائع من سن 13 حتى 17 سنة بمركزي شباب كفر الشيخ وفوه، من تنفيذ إدارة تنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

البرنامج يهدف لغرس القيم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف البرنامج غرس القيم، وتنمية التذوق الجمالي للأزياء، وتأكيد البصمة البصرية للأزياء المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة، بالإضافة إلى العمل على رفع الاقتصاد والمستوى المعيشي للفرد، واكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية الإبداع، من خلال الاعتماد على نمط حياة جديد ونافع ومنتج للمجتمع.

طرق جديدة لتنمية وغرس العمل

وذكر «محروس»، في بيان له، أن البرنامج يتضمن فتح سُبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة «تصميم وتنفيذ الملابس، وصناعة الأكسسوار، والتطريز»، علاوة على الحرص على استدامة الإنتاج المحلي للسلع، والارتقاء بالذوق العام والاقتصاد الأسري.

يأتي هذا بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.