جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003، وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان على رحلة طائرة فلاي إيجبت رقم «ft402» القادمة من طشقند، اشتبه عبداللطيف الحسيني، مأمور الجمرك، في راكب أوزبكستاني يجر بيده حقيبة جرار ويحمل على كتفه حقيبة هاند باج محاولا المرور من خلال صالة الوصول.

ضبط 203 آلاف جنيه مصري داخل حقيبة

وبسؤاله عما إذا كان يرغب في الإفصاح عن بضائع أو أشياء للجمارك، أجاب بالنفي، ونظرا لارتباكه طلب منه وضع الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق وحمد الحميلي، مدير إدارة الفحص، فتلاحظ وجود كثافات معتمة منتظمة تشبه أوراق النقد.

وبالعرض على أحمد سليم، مدير جمرك مطار شرم الشيخ الدولي، قام بتكليف يوسف محمود وعبد اللطيف الحسيني ومحمد رمضان بحضور محمد موسى، مدير إدارة الأمن الجمركي، ومحمد فاروق، فتبين وجود 203 آلاف جينه مصري داخل الحقيبة الهاند باج.

وقام بالعد والتحريز عبد اللطيف الحسيني ويوسف محمود وهاني نادي ومحمد عاصم.

ضبط المخالفين والخارجين على القانون

وقرر الدكتور أحمد حسين، مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2023، بعد العرض على سلمي سالم سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.