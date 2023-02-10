حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10-2-2023 عاطفيا ومهنيا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مواليد برج الحمل بالهدوء اليوم، كما حذرت مواليد برج الثور من الحديث عن حياتهم وطالبتهم بالكتمان، وذلك وفق حظك اليوم للأبراج المختلفة.

وفيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.

حظك اليوم برج الحمل 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك، وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الثور 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة، وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-2-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يمدك اليوم بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزًا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

حظك اليوم برج السرطان 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

حظك اليوم برج السرطان 10-2-2023 على الصعيد المهني

عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقًا، وعليك أن تعتني بعملك وحقوقك، وتجنب المبالغة في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الأسد 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك، قوتك اليوم في تفردك وتساعدك يقظتك الذهنية.

حظك اليوم برج الأسد 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، القمر يمنحك لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

حظك اليوم برج العذراء 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر وأن تراعي مشاعره إذا أردت أن تحصل على التقدير.

حظك اليوم برج العذراء 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة المشتري لبرجك.. تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

حظك اليوم برج الميزان 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

احترس اليوم، وحافظ على اللباقة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية، وتجنب الزهو، وفق عبير فؤاد لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج القوس 10-2-2023 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم برج القوس 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

حظك اليوم برج الجدي 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك لتسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

حظك اليوم برج الجدي 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم برج الدلو 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.

حظك اليوم برج الدلو 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم برج الحوت 10-2-2023 على الصعيد العاطفي

لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

حظك اليوم برج الحوت 10-2-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.