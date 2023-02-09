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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-2-2023 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:00 ص | الخميس 09 فبراير 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج - صورة تعبيرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج - صورة تعبيرية

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023

وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 9 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 9-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تراجع جيدا قراراتك وأن تنتبه لحقوقك، وسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الحمل 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الحمل، يطلب منهم أن يحاول تجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الثور 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأصحاب والأحباب.

حظك اليوم برج الثور 9-2-2023 على الصعيد المهني  

رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور مهنية.. تثابر وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-2-2023 على الصعيد المهني 

الشمس والقمر داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يحمل لك انفراجة، وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

حظك اليوم برج السرطان 9-2-2023 على الصعيد المهني 

ينصحك الفلك بحماية نفسك ومصالحك، وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم برج السرطان 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الأسد 9-2-2023 على الصعيد المهني 

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة، فقط انتبه لحقوك.

حظك اليوم برج الأسد 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

حظك اليوم برج العذراء 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

المريخ في مربع برجك قد يجرك لذكريات حزينة.. عد للحاضر ولا تبخل بجهد أو اهتمام وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

حظك اليوم برج العذراء 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وقد تظهر اليوم أمامك فرص، فقط عليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم برج الميزان 9-2-2023 على الصعيد المهني 

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات ومكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب، تفتن الجنس الآخر وتفرض إرادتك بحب وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 9-2-2023 على الصعيد المهني 

اليوم تميل للانعزال قليلا لتحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

حظك اليوم برج العقرب 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن أخبارك الخاصة وخططك.

حظك اليوم برج القوس 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

رغم التشوش.. الشمس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وقد تحتفل معهم بجديد.

حظك اليوم برج القوس 9-2-2023 على الصعيد المهني  

القمر في منزل المشروعات يعدك بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج الجدي 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

اليوم حاول أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم برج الجدي 9-2-2023 على الصعيد المهني  

لقمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك اليوم عيون أو مكائد، وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم برج الدلو 9-2-2023 على الصعيد المهني 

القمر في منزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم برج الدلو 9-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تعدك بفترة حافلة بالرومانسية والانفتاح.

حظك اليوم برج الحوت 9-2-2023 على الصعيد العاطفي 

فينوس في برجك تمنحك أفضل الطرق للاقتراب ممن تحب والاستمتاع بوقتك مع الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 9-2-2023 على الصعيد المهني  

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لتقوية وضعك المهني والمالي وتحسن تنظيم أمورك وإدارة أموالك.

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بقلم رحاب عبد الراضى