ما النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للصيادلة غدا؟

ينتظر جموع الصيادلة، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة، غدا، إلا أنه على الرغم من الدعوة للانعقاد لابد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، والتي حددها قانون نقابة الصيادلة.

وقال الدكتور عادل عبد الغني أحد الداعين للجمعية العمومية الطارئة، إن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكمن في حضور 500 صيدلي من إجمالي عدد الجمعية العمومية التي تصل إلى أكثر من 280 ألف صيدلي.

فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للصيادلة

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يفتح باب التسجيل أمام الصيادلة من العاشرة صباحا حتى 1 ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب يجرى المد ساعة حتى الثانية ظهرا، وتعقد الجمعية العمومية ومناقشة بنودها والتي تتمثل في مناشدة المجالس التشريعية والجهات المختصة عدم إصدار أو تعديل قوانين تخص المهنة إلا في وجود ممثلين منتخبين من الصيادلة طبقا للدستور.

الحراسة القضائية على الصيادلة

وأكد أنه من المقرر أن يجرى اتخاذ الخطوات الجادة لإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة رضائيا كما جاء بحكم المحكمة والدعوة لفتح باب الانتخابات العامة والفرعية وانتخاب نقيب و24 عضوا، ومناقشة إشكالية أعداد الخريجين وإلغاء تكليف الصيادلة، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون الايجارات القديم وتأثيره على الصيدليات.