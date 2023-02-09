وزير التعليم العالي من جامعة السويس: برامج جديدة للتأهيل لسوق العمل

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء القدرات المهنية هو جانب جديد وهام تركز عليه الوزارة بالمضي قدما مع العملية التعليمية، قائلا: «نبحث كيف نعد أولادنا من خلال برامج متميزة جديدة يحتاجها سوق العمل، حتى أصبح دور الجامعة يشمل تأهيل الطالب لإيجاد فرصة عمل بعد التخرج»

عاشور: فكرة الدمج بين الصناعة ومتطلباتها والمجتمع محور رئيسي

وأشار وزير التعليم العالي خلال افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس بمشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إلي أن فكرة الدمج بين الصناعة ومتطلباتها والمجتمع محور رئيسي هام، وأن المراكز التي تنشأ وتتوسع فيها الوزارة على مستوى الجامعات المصرية، هدفها تحقيق متطلبات الصناعة وسوق العمل من الخريج، لذلك علينا أن نعد خريجا مدربا ومؤهلا بمشاركة قطاع الأعمال والهيئات ليتمكن من الحصول على فرصة عمل.

افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس

حضر الافتتاح مارك درايفر القائم بأعمال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني مها فخري.