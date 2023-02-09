البورصة المصرية تؤكد جاهزيتها لاستقبال الطروحات المعلن عنها

رحب رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس البورصة، أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.

استيعاب كافة أحجام الطروحات

وأشار «الدكاني» إلى أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات مدللا على ذلك بطرح شركة «أي فاينانس» الذي بلغ 5.8 مليار جنيه، وتم تغطيته 68 مرة، وأن مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

أوضح رئيس البورصة المصرية أن الطروحات تؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيا لكافة أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات والأفراد.