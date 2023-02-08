أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28%

اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين في أداء المؤشرات، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع قدره 0.28% عند مستوى 16.948.08 نقطة، فيما خالفه المؤشر الخمسيني «إيجي إكس 50»، الذي هبط على إغلاق عند 2.818.06 نقطة، بنسبة 0.83%، وأغلق رأس المال السوقي على 1070 مليار جنيه.

أخبار البورصة.. تراجع مؤشر الشركات الصغيرة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ليغلق على مستوى 2.831.29 نقطة بنسبة تراجع -0.65%، ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي 100» الأوسع نطاقاً بنسبة -0.72% عند مستوى إغلاق 4.277.88 نقطة.

بلغ عدد العمليات المنفذة داخل وخارج المقصورة، 65,625 عملية، ونمت أسهم 46 شركة، وانخفضت أسهم 90 شركة، فيما ظلت أسهم 61 شركة على نفس المستوى دون تغيير.

تعاملات المصريين في البورصة

مالت تعاملات المصريين أفراد ومؤسسا نحو الشراء، بصافي 22,995,118 مليون جنيه، وحقق العرب صافي شراء 152,934,636 مليون جنيه، في حين حقق الأجانب صافي مبيعات 175,929,754 مليون جنيه.