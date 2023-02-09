مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع بويات بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، في حريق اندلع منذ قليل، بمصنع بويات في المنطقة الصناعية الثانية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا منذ قليل من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد الجمسي يفيد إبلاغ شرطة النجدة بوقوع حادث حريق داخل مصنع كريستال لتصنيع البويات في المنطقة الصناعية الثانية بالصالحية الجديدة.

قوات الحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بعدد 5 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق، فيما تواصل رجال المطافي إخماد الحريق، بينما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وذلك تحسبا لوقوع خسائر بشرية ما بين مصابين ومتوفين.

مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق مصنع بويات الشرقية

وأسفر الحريق بالصالحية الجديدة عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى أقرب مستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة ونقل المتوفى والمصابين للمستشفى وتم التحفظ على المتوفى داخل مشرحة المستشفى فيما تقدم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، وكان قد تحرر المحضر القانوني بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق الواقعة لتحديد أسباب نشوب الحريق بالمصنع وحصر الخسائر والتلفيات.