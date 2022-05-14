زراعة المنوفية: منع نقل القمح خارج المحافظة لحين تحقيق المستهدف

أكد المهندس محمد التكاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن مساحة المزروع من محصول القمح في المحافظة يبلغ 117 ألف فدان، بينما الحصاد مستمر من قبل المزارعين ومن بعدها توريد المحصول إلى الصوامع والهناجر، بواقع يزيد عن 5 آلاف طن يوميا، مشيرا إلى أن المحصول وفير جدا والقمح نسبة امتلاءه عالية ولا يوجد ضمور في السنابل.

منع نقل القمح خارج محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم ضبط بعض المحتكرين للقمح، مشيرا إلى أنه يمنع نقل القمح خارج المحافظة حتى استكمال مستهدفها في الطاقة الإنتاجية، مشددا على أن هذا إجراء تنظيمي ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أن المزارع يحصل على أمواله في خلال 48 ساعة فقط من توريد القمح.

التوجيه بزيادة المساحة المزروعة من القمح

وأوضح، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توجه الدولة بزيادتها ويجب أن نستهدف زيادة القمح في المواسم المقبلة، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لحث المزراعين على ذلك، مؤكدا أن الإقبال يدل على وعي المواطن بأهمية محصول القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتواصل الصوامع والشوون في المنوفية، لاستقبال محصول القمح، حيث يتوافد الفلاحين والتجار بكثافة لتوريد محصول علي القمح في تلك الأماكن المجهزة والبالغ عددها 14 صومعة وشونة والمنتشره في جميع مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية.