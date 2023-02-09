الفنانة مادلين طبر بعد زلزال سوريا: «ابنتي بخير وقلوبنا لم تعد تحتمل»

طمأنت الفنانة مادين طبر، جمهورها على حالة ابنتها التي تعيش في منطقة «بعبدا» اللبنانية، إثر تعرض سوريا وتركيا لزلازل، الاثنين الماضي، وجاءت نتائجه كبيرة، مؤكدة أن ابنتها بخير وحالتها جيدة.

مادلين طبر تطمئن جمهورها على حالة ابنتها الصحية

وقالت مادلين طبر لـ«الوطن»: «اطمنت على بنتي هي بخير، وبكل تأكيد كنت هموت من الرعب عليها، ولكني تحدثت معاها ووجدتها بخير، حيث أنها خرجت للشارع فجراً مهرولة بسبب شدة الزلزال».

مادلين طبر تحضر العرض الخاص لفيلمها «الحب بتفاصيله»

وأكدت مادلين طبر أنها حضرت العرض الخاص بفيلمها «الحب بتفاصيله»، بعد الاطمئنان على ابنتها، حيث يعرض حالياً بدور العرض المصرية، وحقق أمس فقط 5 آلاف جنيه في أول أيام عرضه .

وبشأن ما يحدث حالياً من كوارث نتيجة لزلزال قالت: «الحمد لله لم يصب لبنان بأضرار موجعة فقلوبنا لم تعد تحتمل أي كارثة»، مؤكدة على هروب ابنتها إلى الشارع، فجراً أثناء وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شعر به مواطنو لبنان كذلك.