مادلين طبر تعتذر عن المشاركة في مسلسلي «أم البنات» و«تعويذة رشيدة»

اعتذرت الفنانة مادلين طبر عن المشاركة في مسلسلين دفعة واحدة، كان من المُقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في كل منهما خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لعرضهما في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وهما «أم البنات» بطولة سهير رمزي، و«تعويذة رشيدة».

تاريخي يكفيني

وقالت مادلين طبر، في بيانٍ صحفي، إنّ اعتذارها عن مسلسل «أم البنات»، يرجع إلى وجود مشاكل عدة في المشروع، سواء على مستوى الكاست أو السيناريو أو الإخراج، قائلة: «مش هاجي على نفسي بأي حاجه فنية ليست مكتملة العناصر، والأفضل وقتها الانسحاب.. تاريخي يكفيني».

وأشارت إلى أنّ مسلسل «تعويذة رشيدة» كان من المُقرر أنّ تُجسد دور «رشيدة»ـ والعمل يُشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم سميرة عبد العزيز، وهو من إخراج حاتم صلاح.

مادلين طبر مع محمد هنيدي في نبيل الجميل

يذكر أن الفنانة مادلين طبر، يُعرض لها حاليًا فيلم «نبيل الجميل» بطولة محمد هنيدى، ونور اللبنانية، ورحمة أحمد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل.