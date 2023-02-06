مادلين طبر: بنتي نزلت الشارع مرعوبة أثناء وقوع الزلزال

كشفت الفنانة مادلين طبر عن هروب ابنتها إلى الشارع، فجر اليوم، أثناء وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شعر به مواطنو لبنان كذلك، فيما تعيش ابنتها في منطقة «بعبدا» اللبنانية.

ألطف يا الله

وكتبت مادلين طبر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «ابنتي في بعبدا نزلت مرعوبة للشارع الساعة 3 فجرًا.. الزلزال كان قويًا.. وربنا يقف مع المصابين بسبب الزلزال، في كل الدول المصابة.. الطف يا الله.. ربنا يلطف بلبنان بلدي وأهله.. كأن ناقصنا مصايب».

مادلين طبر تعتذر عن المشاركة في «أم البنات» و«تعويذة رشيدة»

وكانت مادلين طبر اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في مسلسلين دفعة واحدة، كان من المُقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في كل منهما خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لعرضهما في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وهما «أم البنات» بطولة سهير رمزي، و«تعويذة رشيدة».

مسلسل أم البنات، بطولة سهير رمزي، ومنة عرفة، وهاجر الشرنوبي، وياسمين جمال ومحمد مهران وحامد الشرابي، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.