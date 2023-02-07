أول ظهور لـ مادلين طبر بعد معاناة ابنتها مع الزلزال: ربنا يلطف بالبلاد

أعلنت الفنانة مادلين طبر، عن معاناة ابنتها مع الزلزال، الذي وقع صباح أمس، في عدة بلدان منها سوريا ولبنان وأيضا تركيا، حيث تعيش ابنتها في منطقة «بعبدا» اللبنانية.

ابنة مادلين طبر تتضرر من الزلزال

وأكدت مادلين طبر أن ابنتها خرجت إلى الشارع فجراً، بسبب شدة الزلزال، مطالبة الجمهور بالدعاء لكل المصابين، وأن يلطف الله بالبلاد وأهلها.

أول ظهور لـ مادلين طبر

ورغم حزن مادلين طبر الشديد واضطرابها بسبب ابنتها، إلا أنها حرصت على حضور العرض الخاص لفيلم «الحب بتفاصيله» أمس، والذي حضره عدد من نجوم الفن، والذي يشارك في بطولته الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، ويتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

آخر أعمال مادلين طبر

يذكر أن مادلين طبر، يعرض لها حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد ثروت، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب.