طلاء واجهات المباني في الغردقة بلون واحد لتحسين الصورة البصرية

كشف اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر توحيد لافتتات المحلات والبازارات، ودهان وجهات المباني بلون واحد، وإنشاء أماكن للانتظار وتخصيص أماكن لذوي الهمم بمدينة الغردقة لتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة الساحلية

السكرتير العام المساعد يتفقد شوارع الغردقة

جاء ذلك اثناء تفقد اللواء أحمد عبد العزيز اليوم الخميس لشارع البازارات بمدينة الغردقة لمتابعة مقترح اعمال التنسيق والتطوير الحضاري الذي سيتم تنفيذه به، بناءاً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للتطوير والتنسيق الحضاري، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والجمهورية الجديدة.

دهان واجهات المباني بلون موحد بالغردقة

وأشار في بيان صحفي اليوم الخميس بأن أعمال التطوير ستشمل توحيد لافتات المحالّ والبازارات، ودهان وجهات المباني بلون واحد بمشاركة مجتمعية، مؤكداً أن الهدف من ذلك تحسين الصورة البصرية الذهنية للمدينة الساحلية وظهور الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.

وشملت الجولة التفقدية ميدان الدهار بوسط الغردقة وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وتشمل خطة التطوير رفع كفاءة أسوار المؤسسات والمصالح الحكومية ومداخل ومخارج مدن المحافظة.