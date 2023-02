جامعة كفر الشيخ تستضيف «جولات تكني 23» للعام الثاني على التوالي

استضافت جامعة كفر الشيخ في كلية الصيدلة، اليوم الخميس، برامج جولات تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال «جولات تكني 2023»، للعام الثاني على التوالي، برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وبمشاركة 300 طالب وطالبة ورواد الأعمال.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد تكني والذي ضم سمر مسلم، نائب مدير قسم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعادل عبد الفتاح، كبير مسؤولي التشغيل بمؤسسة اتصال، وشادي هاني، مدرب في التعليم من أجل التوظيف EFE، وطارق وائل، مؤسس grow as you go «انمو كما تذهب»، وأحمد نجيب، مدير تنشيط مصر، القيادة الأفريقية الدولية.

ريادة الأعمال شهدت فى مصر تطوراً كبيراً

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام واكتشاف المبتكرين والتوجه إلى الاقتصاد المعرفي، تتشرف جامعة كفر الشيخ باستضافة جولات تيكنى للعام الثانى على التوالي، لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، واكتشاف المبتكرين، ورواد الأعمال، لافتاً أن ريادة الأعمال شهدت فى مصر تطوراً كبيراً، كما ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب، وتعمل على تنوع مصادر الدخل.

التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى اهتمام إدارة الجامعة بتوعية طلابها، ودعمهم، وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم على التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة، وإيماناً بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

دعم رواد الأعمال المبتكرين

ومن جانبها، أكدت الدكتور إيناس بهجت، مدير مكتب ربط الجامعة بالصناعة بجامعة كفر الشيخ، أن جولات تكني تُعد أكبر ملتقى للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط، حيث تُعقد تحت شعار «التكنولوجيا والابتكار والموهبة»، بهدف رفع وعي طلاب الجامعة بأهمية دور ريادة الأعمال في المجتمعات الحديثة اقتصادياً ومعرفياً ومهارياً، إضافة إلى دعم رواد الأعمال المبتكرين، وإطلاق عدد من الشركات الناشئة الجديدة في السوق المصرية، منوهةً إلي تنظيم مسابقة بين 8 شركات ناشئة للتأهل إلى نهائيات مسابقة تكني بالقاهرة يومي 12 و13 مارس المقبل.