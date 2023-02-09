قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تحرك العالم لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «إغاثة إنسانية.. العالم يتحرك لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا».

محاولات مستمرة لتخفيف آثار الزلزال

وذكر التقرير: «محاولات مستمرة لتخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، حيث تستمر المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلف دول العالم».

وأضاف: «العراق أرسل فرق بحث ومساعادت إغاثية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا، بينما تواصل فرق الإنقاذ الجزائرية عمليات البحث للمساعدة على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين وانتشال الضحايا».

وتابع: «بدورها سيرت السعودية جسرا جويا وقدمت مساعدات إنسانية ونظمت حملة شعبية لمساعدة المنكوبين، كما سيرت الدوحة رحلات جوية إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيم للإيواء ومؤن أخرى».

معونات أمريكا اللاتينية والبرازيل

واستطرد: «دول أمريكا اللاتينية شاركت في حملات الدعم للشعبين التركي والسوري، حيث أرسلت السلفادور فريقا طبيا وفرق إنقاذ متخصصة للمساعدة على انتشال الضحايا، كما وجّهت البرازيل فريقا من رجال الإطفاء وكميات من المساعدات الإنسانية وشاركت المكسيك بإرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة وفرق إلإنقاذ».

وأشار: «باكستان أرسلت طائرة محملة بالمساعدات إنسانية وأطنان من المواد الغذائية إلى سوريا، وكذلك الهند أيضا أرسلت فريقي إنقاذ مزودين بمعدات وفرق من الكلاب المدربة للمساعدة على انتشال الضحايا، والتي أرسلت إلى تركيا مثلها».