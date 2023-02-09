الفنانة بشرى وكريم قاسم وبيدرو في جولة سياحية لمشروع إسنا التراثية

قام عدد من الفنانين وضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بزيارة المعالم التراثية والأثرية لمدينة إسنا، يأتي ذلك في إطار التعاون بين أكبر مشروعين ثقافيين بالأقصر «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية»، ومشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا» بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي بهدف وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية،

الجولة نظمتها مؤسسة «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة»

شارك في الجولة التي نظمتها مؤسسة «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة»، الجهة المنفذة للمشروع، الفنانة بشرى، والفنان كريم قاسم، والفنان بيدرو بيمنتا، والمخرج شريف القطشة، والمؤلفة والناقدة صفاء الليثي، ووفد كبير من فناني الدول الأفريقية المشاركة.

تضمنت الجولة زيارة وكالة الجداوي الأثرية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1792، والتي تعد واحدة من أهم مشروعات الترميم التي تم تنفيذها في المرحلة الأولي من مشروع.

زيادة معبد «خنوم»

كما شملت الجولة زيارة معبد «خنوم» الذي يرجع للعصر البطلمي، والمئذنة العمرية التي تعود للعصر الفاطمي، وسوق القيسارية التراثي، وأقدم معصرة للزيوت بالمدينة والتي تم بناؤها في القرن التاسع عشر.

وخلال جولتهم سيرا على الأقدام بقلب مدينة إسنا القديمة، تفقد الضيوف مباني المدينة التراثية ذات الطراز المعماري المتميز الذي يجمع بين العمارة المحلية والعمارة الأوربية.

وحرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية المختلفة لشوارع إسنا ومعالمها التراثية المتميزة.

من جهته، أكد السيناريست سيد فؤاد أن ضيوف المهرجان، وخاصة من الدول الأفريقية، كانوا حريصين على المشاركة في الجولة الثقافية بين معالم مدينة إسنا، ما يعد إضافة حقيقة إلى برنامج زيارة المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر التي يحرص الضيوف على زياراتها أثناء مشاركتهم في فعاليات المهرجان.

كما يعد التعاون مع المشروعات الثقافية المختلفة، وتنمية قطاع السياحة، من أهم أهداف «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية» الذي يحتفل هذا العام بوصوله إلى عامه الثاني عشر على التوالي.