الأفلام الفائزة بجوائز مشروع «فاكتوري» في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيم حفل توزيع جوائز مشروع «فاكتوري» لدعم الأفلام القصيرة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقي، وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني أسماء الفائزين خلال الحفل، بحضور أصحاب المشاريع الـ10 المتنافسة.

فيلم «فرار» لأحمد الشمندي يفوز بالجائزة الكبرى

تكونت لجنة تحكيم المشروعات من المخرج أمير رمسيس وندي دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد أحمد شوقي.

وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 70 ألف جنيه فيلم «فرار» لأحمد الشمندي، فيما فاز بجائزة قيمتها 55 ألف جنيه فيلم «تريسكيل» للمخرج محمد عبد العزيز، وفاز بجائزة 50 ألف جنيه فيلم «علي يقابل الأشباح».

جائزة نقدية 45 ألف جنيه لفيلم «ممنوع الوقوع أو الانتظار»

وأيضا فاز بجائزة 35 ساعة مونتاج فيلم «فرار» للمخرج أحمد الشمندي، وجائزة نقدية 45 ألف جنيه لفيلم «ممنوع الوقوع أو الانتظار» للمخرج عمرو جودة، وجائزة صناعة دي سي بي لفيلم «تريسيكيل» للمخرج محمد عبد العزيز، َوجائزة ورشة عمل لتطوير الفيلم لـ«جذور بنية» إخراج أحمد الشبيني، وجائزة أسبوعين من الاديتينج لفيلم «علي يقابل الأشباح» للمخرجة ضحى حمدي.

وقبل توزيع الجوائز جرى تسليم شهادات لجميع المخرجين الشباب المشاركين وهم محمد عبد العزيز، عبد الرحمن سمير، احمد شمندي،احمد الشبيني، فاطيما الريس، ضحى حمدي، بسنت غنيم،سيف هاني، نورهان عبد السلام، عمرو جودة.

يشار إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على الدعم والمشروعات هي: «على يقابل الأشباح» إخراج ضحى حمدي، «ألو» إخراج فاطيما الريس، «جذور بنية» إخراج احمد الشيبيني، عند الكشك اخراج بسنت غنيمي، «محترم» إخراج عبده سمير، «الجمعية» إخراج نورهان عبدالسلام، «تريسيكل» إخراج محمد عبدالعزيز ، «دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم» اخراج سيف الله هاني، «ممنوع الوقوع أو الانتظار» إخراج عمرو جودة ، «فرار» إخراج الشمندي.