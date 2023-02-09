انتعاشة في أسواق المفروشات والستائر.. والغرف التجارية: الأسعار تشهد استقرارا

تشهد أسواق المفروشات والستائر إقبالا مستمرا من جانب المواطنين على الشراء، نظرا إلى ما تقدمة بعض المحلات من عروضا على بضائعها، بالاضافة إلى الأسعار المخفضة.

عروض مخفضة على المفروشات والستائر

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر والغورية، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن المواطنين يتساءلون دائما عن أسعار المفروشات والستائر في الأسواق، إذ يزداد السؤال أكثر من جانب المقبلين على الزواج.

وقال فتحي عبد الشافي، مدير مبيعات إحدى شركات المفروشات، إن كل أسواق الستائر والمفروشات تتوفر بها البضائع التي تختلف أسعارها من مكان إلى آخر، وحسب الأنواع والأحجام والخامات بالإضافة إلى أن المقبلين على الزواج بالتأكيد يفضلون ويتوافدون على أسواق الغورية لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة.

وأضاف أن بعض المحلات تقدم عروضا مخفضة على المفروشات خاصة مع اقتراب عيد الأم، تلك الفرصة التي يستغلها الجميع لشراء ما يحتاجونة سواء للاستعمال الحالي أو التخزين، مضيفا في حديثه أن سعر متر الستائر تتراوح بين 20 والـ80 جنيه، وفي شركات المفروشات والستائر تتراوح بين 25 والـ90 جنيها.

أنواع الستائر والمفروشات متعددة.. والمتر يبدأ من 30 جنيها

ومن جهته، قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أنواع الستائر والمفروشات في الأسواق متعددة، والأسعار تحدد حسب الأنواع والخامات، إذ يبدأ سعر متر الستائر من 30 جنيها إلى أعلى، مضيفا أن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية.