مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حريق مصنعين بالشرقية والحماية المدنية تخمد النيران

أكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدثة باسم محافظة الشرقية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، والذي أسفر عن وقع حالة وفاة وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، وذلك بعد أن تم الدفع بعدد 11 سيارة إطفاء وخزانات مياه، فضلًا عن سيارات الإسعاف مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

السيطرة على حريق في مصنع آخر

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه تم السيطرة على حريق آخر بمصنع غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد أن تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء، ولا يوجد مصابين.

مصرع شخص وإصابة 3 في حريق الصالحية الجديدة

وأوضحت أن محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان، ورجال الحمايه المدنية تطورات الموقف أولا بأول، حتى إخماد الحريقين ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

وأضافت أن المحافظ وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصابين، وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

وقالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية انه تم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات والإسعاف تحسباً لنقل أي مصابين في الحريق مشيراً إلي ان سيارات الإسعاف تمركزت قرب مكان الحريق.

غرفة العمليات تتابع تطورات أولا بأول

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغين بوقوع حريقين بمصنعين للدهانات والغزل والنسيج بمدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحمايه المدنية.