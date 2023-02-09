ضبط تشكيل عصابي غسـل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

غسل 100 مليون جنيه

كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.