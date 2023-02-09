ضبط 5850 عبوة مزيل عرق داخل مصنع دون ترخيص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مالك مصنع لإعادة تعبئة وتغليف العطور، يحمل جنسية إحدى الدول، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مستخدما علامات تجارية لماركات عالمية مقلدة، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 5850 عبوة مزيل عرق

وعثر بداخل المصنع المُشار إليه على 5850 عبوة مزيل عرق، و400 لتر كحول، جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، و3 ماكينات طباعة تواريخ، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.