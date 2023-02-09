ضبط مسؤولين عن صفحة على «فيس بوك» لترويج أدوية مهربة وعقاقير مخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية، وجود صفحة على «فيس بوك»، تروّج وتبيع أدوية وعقاقير طبية مخدرة ومهربة ومحظور تداولها؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط القائمون على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنهما شخصان، وبحوزتهما 1050 أمبول عقار«بيثيدين» المخدر، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.