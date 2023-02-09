ضبط 24 «توك توك» بحي ثان المنتزه في الإسكندرية

شن حي ثان المنتزه، برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير «التكاتك» في الشوارع والمناطق الرئيسية وشكلت شوارع «الجبل، وجمال عبد الناصر، وميدان المندرة، والعصافرة، ومحمود جمه أحمد تيسير، والرحاب، وتقاطع شارعي 16، و25، والملازم بسيوني، وأسفل كوبري 45، وملك حفني بحري، والنبوي المهندس، ومحمد صلاح حرب، والبستان ومتفرعاته، وموريتانيا، وصديقات الكتاب المقدس، وأسفرت الجملة عن ضبط 24 «توك توك».

تكليفات محافظ الإسكندرية

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التصدي للتكاتك ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المحافظ يؤكد على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري

وأكد «الشريف» خلال بيان المحافظة، اليوم الخميس على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشك دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.

قرار منع سير «التوك توك» منذ 2021

وكان محافظ الإسكندرية قد قرر منع سير مركبات «التوك توك» و«التروسيكل» على المحاور الرئيسية والكورنيش يوم 31 أغسطس من عام 2021.