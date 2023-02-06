كتل خرسانية لحماية شواطئ الإسكندرية من التآكل نتيجة ارتفاع الأمواج

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، آثار الطقس السيئ بنطاق المحافظة، على خلفية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة على مدار الأيام الماضية، كما تفقد منطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول والتي تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

تآكل جزء من شاطىء إدوارد خراط

وقال المحافظ، إن موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها الإسكندرية ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج بشكل غير عادي، أحدث تآكلا لجزء من شاطىء إدوارد خراط أدى إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 مترا، مؤكدا أنه على الفور تم التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطىء، وإدارة المرور، والحي، وجميع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه تم البدء الفورى في معالجة الرصيف والسور.

وضع كتل خرسانية وبلوكات

وأضاف «الشريف»، أن هيئة جهاز تعمير الساحل الشمالي وحماية الشواطئ بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب والجهات المختصة، بدأت على الفور في التعامل مع النحر، حيث تم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الإنشقاقات، وما أتلفته الأمواج.

وأضاف، أنه تم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر، وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، وممثلي هيئة حماية الشواطئ وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد، واليقظة للتعامل الفورى مع آثار موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة.