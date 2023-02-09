توقعات بوفرة في إنتاج السمك مارس 2023.. وكيلو البلطي يبدأ من 41 جنيها

تختلف أسعار الأسماك من محافظة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر في الأسواق المتاحة، وذلك يرجع إلى التاجر أو إلى المنطقة سواء قربها من الأسماك والمزارع، ويعتبر البلطي والجمبري والسبيط والفيلية أكثر الأنواع التي يتساءل المواطنون عن أسعارها بشكل يومي.

زيادة الأسماك بداية من فصل الربيع

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة السيدة زينب، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن أنواع المأكولات البحرية متعددة وتختلف أسعارها يوميا، حيث تُسجل تختلف أسعار الأسماك في كل محافظة عن الأخرى، وما يحدد السعر هو الوزن والنوع.

وقال إبراهيم مجدي، أحد تجار الأسماك وعضو الشعبة، إن أسواق الأسماك ستشهد وفرة في كافة الأنواع بأحجامها المختلفة تزامنا مع اقتراب الانتهاء من فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع فمن المتعارف عليه أن مع بداية فصل الربيع تدفئ مياه البحار مما يزيد من وفرة الأسماك.

وأوضح إبراهيم مجدي، أن فصل الشتاء يُؤثر بنسبة طفيفة على إنتاجية الأسماك نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وزيادة شدة البرودة، لذلك ينتظر الكثير من التجار فصل الربيع لاصطياد المزيد من الأسماك، مضيفًا أن إقبال المواطنين على الأسماك مستمر طوال العام لكنه يزداد أكثر في المواسم.

أسعار الأسماك اليوم

واستعرض محمد جمال، عضو شعبة الأسماك أسعار اليوم، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي بين الـ 41 إلى 45 جنيها، وسمك الفيليه بين 20 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر المكرونة في الأسواق بين 75 و105 جنيهات، بينما تتراوح أسعار الجمبري بأنواعه في الأسواق بين 60 و450 جنيها، والسبيط من 110 إلى 230 جنيها، بالإضافة إلى أن أسعار البوري يتراوح بين 64 و 84 جنيها.