افتتاح فروع توثيق ومأموريات شهر عقاري جديدة في بعض المحافظات

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية، بافتتاح عدد 12 فرع توثيق جديد في فروع شركات (اتصالات مصر - أورانج - وي) في عدد 9 محافظات، وهي: (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج).

مواعيد العمل

ويتاح العمل بها في الفترة المسائية ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد 94 فرعا، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، وكذا افتتاح عدد 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كل الفئات على مستوى الجمهورية.

قرارات وزارية أخرى

كما أصدر عدة قرارات وزارية بافتتاح 8 مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان)، على أن يبدأ العمل بتلك الفروع والمأموريات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/2/2023.