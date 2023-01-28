«مروان» له حظ من أصحاب صالحين.. يتجمعون على قبره كل جمعة لختم القرآن

يجتمع كل يوم جمعة أمام قبر الدكتور مروان مجدي عامر، 27 عاما بين محافظة دمياط، أصدقائه وزملاء الدراسة وفي أيديهم القرآن الكريم، ويوزعون أجزاء القرآن عليهم كل منهم يقرأ جزء على روحه، إلى أن يختموا قراءة القرآن كاملا، حتى أتموا قراءة القرآن الكريم لأكثر من 15 مرة على روحه منذ وفاته الأسبوع الأول من شهر يناير 2023، في حادث تصادم بشع على طريق «جمصة –دمياط»، بمحافظة الدقهلية.

«أنا هاخد الجزء الأول، وانت يا محمد تأخد الجزء الثاني» وهكذا يقف زملاء مروان على قبره يُقسمون أجزاء القرآن الكريم عليهم، ويجلسون في قراءات خاشعة إلى أن يختموا القرآن الكريم، هكذا أكد المهندس محمد جبة، صديق مروان، لافتا إلى أن هناك أضعاف يقفون على قبر مروان في نفس التوقيت معنا لختم القرآن، ومنذ وفاته ونحن نقوم بهذا الأمر.

وفاة الدكتور مروان في حادث تصادم

وأضاف محمد جبة، لـ«الوطن» أن وفاة مروان تركت أثرًا كبيرًا في كل من يعرفه ومن لا يعرفه، ولذلك أنشأنا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسمه، وكلها أدعية لها، وتوزيع للأدوار في عمل ختمات على روحه ومستمرون في هذا الأمر منذ وفاته.

تأثر أصدقاء مروان بوفاته

وأكد خالد محمود، صديق مروان، أن الجميع اهتز بأمر وفاة مروان وتأثرنا به، ورغم تفرقنا بعد انتهاء الدراسة الجامعية إلا أن وفاة مروان جمعتنا من جديد، ولذلك نجد زملاء يعملون له عمرة، وآخرين يدخلون معنا في قراءة القرآن الكريم علي روحه، والكل يدعوا له: «اللهم اجعل لمروان حظا من الأصحاب الصالحين لا ينقطعوا للدعاء له ما داموا أحياء».

أخر كلمان مروان: « يارب إن اقتربت ساعتي فأحسن خاتمتي»

وكان آخر كلمات كتبها الدكتور مروان مجدي عامر، 27 عاما بين محافظة دمياط على صفحة فيسبوك الخاصة به: « يارب إن اقتربت ساعتي فأحسن خاتمتي» به لتكون أخر علاقته بالحياة بعد أن توفي في حادث تصادم بشع على طريق «جمصة –دمياط»، ليدخل الحزن على قلوب أهالي دمياط التي حزنت عليه وخرجوا جميعا في جنازته ووقفوا على قبره بالساعات، ومن وقتها لم تنقطع زيارة قبره من كل محبيه.