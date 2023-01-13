تعرف على فروع توثيق الشهر العقاري الجديدة التي تعمل بالفترة المسائية

أصدرت وزارة العدل بيانا بفروع التوثيق الجديدة المقرر عملها خلال الفترة المسائية والتي يمكن للمواطن الاستفادة من خدماتها عقب انتهاء عمله حيت تعمل تلك الفروع في أوقات غير أوقات العمل الرسمية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي فروع توثيق الشهر العقاري الجديدة التي تعمل خلال الفترة المسائية على هذا النحو:

فروع توثيق جديدة للعمل بالفترة المسائية

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، زيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية، وإتاحة العمل في عدد 17 فرعا للتوثيق موزعة على 11 محافظة وهي «الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر»، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد 82 فرعا.

مواعيد عمل فروع التوثيق الجديدة في الفترة المسائية

وتعمل فروع التوثيق الجديدة بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

يذكر أن زيادة فروع التوثيق الجديدة للعمل بالفترة المسائية جاء وفقا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ جرى تشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بعدة فروع خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.