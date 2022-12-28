اتحاد الصناعات: زيادة المكون المحلي عن 40% يعفي الصادرات من الرسوم

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توطين الصناعة ترتكز على الصناعات المتوسطة والصغيرة، من خلال المكونات الموجودة داخل المنتج العام، وهو الأسلوب الذي تتبعه الصين، إذ تغذي المصانع الصغيرة المصانع الكبيرة بالمكونات المحلية، مثل صناعة السيارات التي تتضمن العديد من الصناعات الصغيرة المغذية لهذه الصناعة العملاقة، وهو ما يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي، الموجود بالمنتج النهائي.

الاعتماد على الصناعات الصغيرة في تغذية الصناعات الكبيرة

وأضاف الشاهد في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن الاعتماد على الصناعات الصغيرة في تغذية الصناعات الكبيرة يعمل على تقليل الواردات من الخارج، مما يعمل على الحفاظ على الميزان الدولاري الخاص بالعملة الحرة، مشيرًا إلى أنه على جانب آخر توجد دول مثل اليابان ليس لديها أي خامات، إلا أنها تستورد كل شيء وتصدر كل شيء، إذ أن تضمين بعض المنتجات على المكون الأجنبي يعطيه بعض الأفضلية أيضًا خاصة مع وجود اتفاقيات مع دول أخرى.

دخول المنتجات المصرية دون تحصيل رسوم جمركية إذا زاد المكون المحلي عن 40%

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الاتفاقيات المبرمة بين مصر وبعض من دول العالم، تتضمن دخول المنتجات المصرية دون تحصيل رسوم جمركية في حال كان المكون المحلي يزيد عن 40%، وهو ما يخفض من تكلفته داخل الأسواق المصدرة لها، وهو ما يجعل المنتج المصري لديه القدرة على منافسة المنتجات الأخرى بهذه الأسواق الدولية.