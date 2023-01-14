أستاذ اقتصاد: زيادة قيمة الصادرات دليل على كفاءة المنتج المصري

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الزيادة في الصادرات بين عامي 2021، و2022، التي تقدر بنحو 8.1 مليار دولار، لها دلالة اقتصادية في أكثر من اتجاه، فهي مؤشر على زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، وأن المنتج المصري أصبح كافيا من ناحية الكم، وأصبح عالي الجودة من ناحية الكيف، وأصبح منافسًا للمنتجات بالأسواق الدولية.

السلع الزراعية تتصدر قائمة الصادرات المصرية لعام 2022

وأضاف «عنبر» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب، ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن السلع التي تصدرت قائمة الصادرات المصرية للعام الماضي، تؤكد زيادة جودة المنتجات المصرية، إذ أن السلع الزراعية تعد أحد أهم الصادرات المصرية لهذا العام، ولأول مرة في تاريخها تقترب من 6.5 مليون طن، في 2022، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار وبزيادة نحو 800 الف طن إذ ما جرت مقارنتها بالعام الذي يسبقه.

زيادة الصادرات تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن زيادة الصادرات تؤكد أن هناك زيادة في الإنتاج الكلي بشكل أو بآخر، لافتًا إلى أن المؤشر الثاني لزيادة الصادرات هو أنها تقلل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الورادات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد.