بريطاني يتعرض لغرامة 60 ألف دولار بسبب تجميل أرض أمام منزله: ترك نفايات كثيرة

أرض كبيرة مهجورة فارغة من المباني والمساحات الخضراء، لا يملؤها سوى كثير من الرمال، أمام منزل رجل بريطاني، يخرج كل يوم لرؤيتها، فيفكر في استغلال المنطقة الواسعة وتحويلها لمساحة خضراء تضطف الأشجار بها، فكرة دارت بخاطره، إلى أن قرر استغلالها، وقام بتجميل المنطقة وتحسين المشهد الذي يراه كل يوم، فتعرض لغرامة 60 ألف دولار أمريكي.

سيمون مارتن، يبلغ من العمر 43 عامًا، يواجه غرامة بسبب تحويل أرض كبيرة مهجورة إلى مساحات خضراء واسعة، بمقاطعة ويلز غربي بريطانيا، حسبما تداول وسائل الإعلام المحلية ببريطانيا، وفقًا لـ«العربية».

حول المنطقة إلى مساحات خضراء واسعة

يقول «مارتن» إنه حوّل المنطقة أمام منزله لأشجار بعد أن امتلأت بالأعشاب الضارة: «كانت المنطقة عبارة عن ملعب كبير مغلق قبل 15 عامًا، نمت به الأعشاب الضارة فحولته إلى حديقة جميلة بعد أن اشتريت طبقة تربة تساعد البنات على النمو».

زرع «مارتن» الأرض وبدأ في استطلاح الملعب، لكنه فوجئ بعمال مجلس البلدية بالمنطقة يبلغونه أنه يواجه غرامة وصلت إلى 60 ألف دولار، ويمكن إسقاطها إذا أزال الأشجار من الأرض.

«مارتن»: لا يمكنني دفع الغرامة ولن أزيل الأشجار

«مارتن» أكد لوسائل الإعلام أنه لا يمكنه دفع فيمة الغرامة، وتمسك بالأشجار والمساحات الخضراء التي زرعها، قائلًا: «هذه منطقة يمكن الاستفادة منها بزراعة أشجار ونمو الحياة البرية بها، لا أريد الذهاب إلى السجن ولا يمكنني دفع الغرامة، ما فعلته ليس استيلاء على الأرض».

تحتوي الحديقة التي صنعها «مارتن» على العديد من النباتات وأشجار الكمثرى والتفاح وغيرها، لكن تنظيف الحديقة أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات بالمنطقة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن، وأكد مجلس البلدية أنه على «مارتن» أن يزيل النفايات والأشجار التي زرعها.

غرامة مالية بسبب «كوباية شاي»

وخلال ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ عام 2020، تعرض رجل بريطاني لغرامة مالية بسبب ذهابه لتناول الشاي مع صديقه بمنزله، حيث كذب على رجال الأمن بشأن زيارته بعد أن أوقفته الشرطة بالشارع، ولم تذكر الشرطة العذر الكاذب، وبسبب قواعد الإغلاق حينها، بلغت غرامات المخالقات، 200 جنيه إسترليني، وهو ما تعرض له البريطاني.