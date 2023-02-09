5 ظواهر في طقس الإسكندرية غدا.. والمحافظة تؤمن الكورنيش

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الجمعة، تقلبات في أحوال الطقس تتمثل في 5 ظواهر جوية، وهي شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بعودة الأمطار مجددا بشكل خفيف إلى متوسط بعد توقفها اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع إجازة الجمعة أو ما تعرف بأجواء «الويك اند».

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، يشهد أجواء باردة من حيث انخفاض درجات الحرارة تزامنا مع أبرد أيام فصل الشتاء حتي الآن لهذا العام 2023 خلال ساعات النهار والليل، بالإضافة إلى نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 40%.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمي 17 درجة مئوية، والصغري 11 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 60 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين معتدلة إلى متوسطة في ظل إرتفاع الموج من 1.25 إلى 2 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.

تأمين الكورنيش قبل طقس الإسكندرية غدا

وتبع توقعات طقس الإسكندرية غدا، إجراء محافظة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي عمليات تأمين لكورنيش الإسكندرية لعدم تكرار أي تلفيات بسبب الطقس، وذلك من خلال عمل بلوكات أمام الشاطىء لمنع عملية النحر به وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه المتمثل في مشروع حماية الشواطئ.